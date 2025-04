Støre skal møte Trump i Det hvite hus torsdag – Stoltenberg er med

– Det er sterke bånd mellom USA og Norge. USA er vår viktigste allierte, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) før han torsdag møter president Donald Trump.

Møtet finner sted i Det hvite hus. Finansminister Jens Stoltenberg deltar også, opplyser Statsministerens kontor (SMK) til NTB.

– Jeg ser fram til å møte president Donald Trump i Washington på torsdag, sier Støre.

Sikkerhet, krig og næringsliv

– Det er sterke bånd mellom USA og Norge. USA er vår viktigste allierte, og i en urolig og krevende sikkerhetspolitisk tid, er den nære kontakten mellom våre to land svært viktig, fortsetter han.

Møtet skal blant annet handle om den sikkerhetspolitiske situasjonen, Nato og krigen i Ukraina, samt handel og næringsliv, opplyser SMK.

– Norge og USA samarbeider på en rekke områder, og USA er en viktig handelspartner for Norge. Jeg ser fram til å snakke om områder der vi kan samarbeide enda tettere fremover, sier statsministeren.

– Ser på Norge som en viktig samarbeidspartner

– Det er klart det har betydning å møte Trump til en direkte samtale om mange viktige spørsmål på hans kontor. At USAs president inviterer meg som norsk statsminister til møte i Det hvite hus, er også et tydelig uttrykk for at USA ser på Norge som en viktig samarbeidspartner, sier Støre til VG.

Avisen skriver videre at Stoltenberg er i den amerikanske hovedstaden grunnet et møte i Verdensbanken, men at han er invitert til det bilaterale møtet.

– Møtet er også en god anledning til å fremheve Norges betydning for amerikanske arbeidsplasser og økonomi gjennom blant annet oljefondets investeringer i USA. Fra mitt tidligere samarbeid med president Trump har jeg erfart at det er nyttig også å drøfte spørsmål der det kan være ulike syn mellom Europa og USA. Det kan bidra til økt forståelse og til å finne felles løsninger, sier Stoltenberg.

Bare snakket på telefon

Støre snakket med Trump på telefon etter valgseieren i november. En snau måned senere kunne Norges statsminister røpe mer fra samtalen da han talte på Unio-konferansen.

– Vet du hva han sa? Nå skal jeg «oute» ham. Han sa at «Norway is a great country, and the prime minister is a great guy», sa Støre og lo.

Da Trump la fram tollsatsene for ulike land under den såkalte frigjøringsdagen 2. april, kom det fram at norske varer ville bli ilagt en toll på 15 prosent. Noen dager senere kom imidlertid meldingen om en pause på 90 dager i økningen av tollsatsene for alle land utenom Kina.

Siden Trump inntok Det hvite hus for sin andre presidentperiode, har ni statsledere vært på besøk. Dermed ligger Støre an til å bli den tiende.

Vil unngå tollkrig

Støre har uttalt at han tror at mer toll fører til større politiske uenigheter, og han mener derfor at det er viktig for Europa å finne punkter man kan være enige med USA om – og ikke flere konfliktsaker.

– Vi er enige om at den tollkrigen vi nå ser utvikle seg, er negativ for alle parter. Derfor er det viktig at Europa og USA gjør det de kan for å unngå konflikter, sa han til NTB i midten av denne måneden.

I det samme intervjuet sa statsministeren blant annet at USAs holdning gjør det vanskelig å få til en våpenhvile i Gaza.

– Problemet har jo vært USAs holdning og de føringene USA legger i forhold til Israel for å få til en våpenhvile, der gisler kan settes fri og humanitær hjelp kan komme inn, sa han.

Nyhetsbyrå: «Trump-hvisker» Stoltenberg

Finansminister Jens Stoltenberg har uttalt at han er mest bekymret for ringvirkningene av tollsatsene til Trump. I et intervju 8. april – dagen før tollpausen – trakk han fram usikkerheten som det verste.

– Fordi vi står overfor usikkerhet, og fordi vi ikke vet akkurat hvilke satser ulike land vil gjennomføre, hvor mye mottiltak det vil bli, så er det ingen som i dag med sikkerhet kan si hvor alvorlig dette blir, sa Stoltenberg til NTB.

Jens Stoltenberg var Nato-sjef under Trumps første presidentperiode, fra 2017 til 2021, og de to hadde omfattende kontakt. Da Stoltenberg ble Norges finansminister i februar i år, la nyhetsbyrået Reuters vekt på at han kunne bli Norges «Trump-hvisker» og hjelpe Norge i en potensiell handelskrig med USA.

– Hans utnevnelse gir Norges regjering en erfaren forhandler og diplomat i en tid med globale handelsspenninger, skrev nyhetsbyrået.

