Støre: – Pave Frans var en viktig og klar stemme for sosial rettferdighet og menneskelig verdighet

– Pave Frans var en viktig og klar stemme for sosial rettferdighet og menneskelig verdighet. Han utfordret både politikere og samfunn til å ta større ansvar for de mest sårbare og bygget broer i en verden preget av splittelse, sier Støre

Vatikanet opplyste om pavens dødsfall andre påskedag. Han ble 88 år gammel.

– Han hadde et stort engasjement for klima, nedrustning og solidaritet med verdens fattige. Pave Frans har inspirert folk over hele verden, ikke bare katolikker. Og han la helt til det siste stor vekt på å være nær folk, som da han var blant tusener på Petersplassen i går, første påskedag, avslutter statsministeren.

