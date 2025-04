Økokrim: Bedragerisiktet norsk kulturprodusent pågrepet i Marokko

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Økokrim har mottatt informasjon om at kulturprodusenten er pågrepet i Marokko på bakgrunn av deres etterlysning, sier statsadvokat Elisabeth Frankrig til Dagens Næringsliv.

Hun legger til at de forutsetter utlevering dersom marokkanske myndigheter finner grunnlag for det. Mannens advokat, Morten Furuholmen, sier til DN at hans klient er løslatt etter å ha overlevert passet sitt. Økokrim har ikke bekreftet dette.

Ifølge det marokkanske nyhetsbyrået MAP ble kulturprodusenten arrestert i Casablanca torsdag.

Økokrim har siktet mannen for omfattende økonomisk kriminalitet i forbindelse med refusjon av merverdiavgift for kjøp av varer og tjenester.

Saken kompliseres av at Norge ikke har utleveringsavtale med Marokko, og må gå via diplomatiske kanaler.

