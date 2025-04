Millehaugens forsvarer: Han nekter for å ha noe med Betew-drapet å gjøre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Betew ble funnet skutt og drept i et skogholt i et rolig boligområde ved Trasop på Oppsal i Oslo sent på kvelden skjærtorsdag.

Millehaugen ble, etter det flere medier erfarer, søndag ettermiddag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Betew. Politiet har så langt ikke ønsket å bekrefte dette.

– Jeg har gitt ham råd inntil videre om å ikke gå i avhør før jeg får flere opplysninger om hva mistanken bygger på. Han fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre, sier Furuholmen til VG.

Han ønsker ikke å gå i detaljer om hva Millehaugen har sagt, men sier at han har svart på politiets spørsmål og samarbeidet i den samtalen.

Millehaugen er dømt for to drap og har sittet nesten sammenhengende i fengsel siden 1989, da han var 20 år gammel.

