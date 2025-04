Ingen løsning på Lotto-problemene: – Forstår frustrasjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det tør jeg ikke å svare ja på ennå. Vi har et ønske om at de får beskjed så fort som mulig, men det tar mye lengre tid enn vi trodde, fortalte kommunikasjonssjef Anne Marit Sletten til TV 2 søndag formiddag.

Like før klokken slår 15 er det fortsatt ikke lys i enden av tunnelen.

– Det er lite vi får gjort selv, problemet har oppstått hos leverandøren og det er der det må løses. Men vi har god dialog med dem, og i løpet av ettermiddagen vil vi trolig vite mer om hvor lang tid dette kommer til å ta, uttaler Norsk Tipping-direktør Tonje Sagstuen i en pressemelding.

Selv om trekningen ble gjennomført som planlagt, har tekniske problemer gjort at premiene ikke er synlige for vinnerne.

De 50 vinnerne av lørdagens supertrekning ikke har fått beskjed, noe Sagstuen beklager.

– Det er gjerne litt ekstra spenning knyttet til supertrekning fordi flere enn vanlig har mulighet til å vinne en millionpremie. Vi forstår at mange er frustrerte over at resultatene lar vente på seg. Det er vi også, sier hun.

