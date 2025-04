Påske er høytid for forgiftning av kjæledyr

– Sjokolade viser seg å være en skikkelig høytidsforgiftning, om vi kan kalle det det. Jul og påske skiller seg ut, sier markedsdirektør Sasja Rygg i DyreID til NTB.

Etter forespørsel fra NTB har DyreID, som drives av Den norske veterinærforeningen, hentet ut forgiftningstall for hund og katt fra Pyramidion diagnoseregister. Helseregisteret mottok nærmere 1,5 millioner diagnoser fra nesten alle veterinærer i smådyrpraksis i Norge i 2024.

– Vi ser en liten økning i mottatte diagnoser sent på våren og i sommermånedene, sier Rygg.

I tillegg til nesten 3700 tilfeller av forgiftninger hos hund og katt, er det registrert nær 2200 tilfeller av flåttrelaterte diagnoser og 1330 hoggormbitt i 2024.

Den mest vanlige årsaken bak forgiftningene, 40 prosent hos hund og 47 prosent hos katt, er «uspesifisert».

Deretter er sjokoladeforgiftning nest vanligst for hund, med 21 prosent, etterfulgt av xylitol, som er kunstig søtning, med 8,6 prosent, mye brukt i sukkerfrie godsaker. Legemidler og rosiner følger rett bak.

For katt er det stueplanter, legemidler og andre planter som er de vanligste oppgitte årsakene.

Les også: Katt på frifot skapte oppstyr i Det hvite hus

Vakker vår, kjipe symptomer

Med varmere vårvær tilbringer mange mer tid utendørs. Ekspertene minner om at nysgjerrige hunder og katter kan rote rundt i alt fra grøftekanter, blomsterbed, hageavfall og kompost.

Da kan de få i seg ulike vårblomster som kan være giftige, og rester av ugressmidler, sopp og mykotoksiner fra mugg.

– Når vi setter ut disse fine blomstene, tenker vi ikke på hvor morsomt det kan være for noen å grave dem opp og stikke av med dem, sier veterinær Marianne Muri Skarstein hos AniCura Dyreklinikk Majorstuen til NTB.

Symptomer kan være alt fra sikling, oppkast og diaré, til mer alvorlige tilstander.

Kjæledyr som har blitt forgiftet, kan ha symptomer som det kan være vanskelig å anslå alvorlighetsgraden av, som for eksempel sikling, apati, rastløshet, økt drikkelyst og sjangling.

Samtidig starter flåttsesongen for alvor, og hoggormen kommer ut for å nyte sola, også disse kan skade kjæledyrene. Statistikken over flåttdiagnoser i fjor viser at april og mars har flest tilfeller, mens hoggormbittene øker på fra april, med mai som toppmåned.

Les også: Forbrukerrådet frykter matbutikker tjener godt på økte plastposepriser

Mye usikkerhet

Skarstein får mange telefoner fra dyreeiere som er usikre på om hunden har spist noe som kan gi forgiftning. Ofte handler det om menneskemat.

– Det er mye som er helt ufarlig, men noen forgiftninger kan være svært alvorlige uten behandling, og da er det viktig å få hjelp raskt, sier Skarstein.

I tillegg til at hunder ikke skal ha søtsaker som sjokolade, druer, rosiner eller xylitol, må man være ekstra forsiktig med blant annet løk/hvitløk, gjærdeig og noen typer nøtter.

Man bør også være forsiktig med å dele av typisk påskemat. Får de i seg bein fra lam eller fjærfe, kan det sette seg fast som fremmedlegemer i magesekk eller tarm og gi skader her. Fet mat kan gi ubehag som oppkast og diaré, og/eller bukspyttkjertelbetennelse.

Igjen advarer veterinæren mot å vente for å se om symptomene går over.

– Hvis hunden din for eksempel har fått i seg druer eller rosiner, kan det gi nyresvikt. Dette kan man unngå ved tidlig behandling, sier hun.

Les også: Bruker én million kroner på veterinærbehandlinger

Ny app for å vurdere

Skarstein og to kolleger har utviklet Feedo, en ny app som skal gjøre det enklere å vurdere alvorlighetsgraden når hunden har spist noe. Forgiftninger hos katt vil også komme fortløpende i appen.

– Per nå kan du sjekke om hunden har blitt forgiftet, ved å søke opp ulike matvarer eller substanser, sier veterinæren.

Skulle det vise seg at hunden har spist noe giftig, kan man få kalkulert alvorlighetsgrad og få veiledning på om man bør kontakte veterinær, ved å legge inn dyrets vekt og mengden som er spist.

– Appen blir oppdatert jevnlig med nye forgiftninger, og snart kommer en oppdatering om vårens farer, sier Skarstein.

Les også: – Slangene er mine terapeuter

Forebygging av bitt

Skarstein minner om at kjæledyrene beveger seg i en høyde der flåtten sitter og venter på et bytte. Hun anbefaler å høre med veterinæren om hvilket flåttmiddel som passer kjæledyret.

Når det gjelder hoggorm, lyder rådet å være varsom med steder ormen liker å ligge i sola. Ved bitt er det viktig å handle raskt og komme seg rett til veterinær. I tillegg til at man kan se bittstedet, kan hunden vise tegn til generell nedstemthet, slapphet, svimmelhet, akutt halting og smerter.

– I alvorlige tilfeller kan den gå i sjokk etter et hoggormbitt, sier Skarstein.

---

Fakta om vårblomster giftige for kjæledyr:

* Påske- og pinseliljer: Blomstrer i april og er populære i påskepynten, men kan forårsake mage-tarm-symptomer som sikling og oppkast hos kjæledyr. Løken er spesielt giftig og kan gi alvorlige problemer.

* Liljekonvall: Giftig for både mennesker og dyr, kan forårsake oppkast, diaré og i alvorlige tilfeller føre til hjerteproblemer.

* «Ekte» liljer: Ekstremt giftige for katter, kan forårsake nyresvikt selv ved indirekte kontakt med pollen. Mildere symptomer hos hunder, men alle inntak er problematiske for katter.

* Tulipaner: Et symbol på vår og påske, men tulipanløker er giftige for kjæledyr og kan lede til oppkast, magesmerter og i verste fall alvorlig forgiftning ved inntak av løken.

* Hyasinter: Løken er spesielt giftig og kan forårsake alvorlige magesmerter, oppkast, diaré, og i sjeldne tilfeller kan det føre til respirasjonsdepresjon.

* Krokus: Spesielt vårkrokusen er generelt mildt giftig, men høstkrokusen (Colchicum autumnale) er mye farligere og kan forårsake alvorlige magesmerter, lever- og nyreskade, og potensielt død.

* Svibler: Selv om de ofte forveksles med hyasinter, er svibler forskjellige, men kan også være giftige for kjæledyr. De inneholder alkaloider og glykosider som kan forårsake oppkast, diaré og hypersalivasjon hvis de inntas. Likt som med hyasinter, er det spesielt løkene som inneholder de giftige stoffene.

* Anemoner: Anemoner inneholder giftige stoffer som kan forårsake irritasjon i munnen og magen, oppkast, diaré og dermatitt hos dyr som kommer i kontakt med eller inntar planten. Disse plantene er kjent for sin irritasjonsevne både ved kontakt og inntak.

* Snøklokker: Inneholder alkaloider som kan forårsake oppkast og diaré. Selv om de generelt regnes som mindre giftige, bør de holdes borte fra kjæledyr.

* Rhododendron og Azalea: Inneholder grayanotoksiner som kan forårsake oppkast, diaré, hypersalivasjon, svakhet, og i alvorlige tilfeller kan det føre til koma eller død.

(Kilde: Anicura )

---

Les også: Reiser til Svalbard: – Viktig at vi er der (+)