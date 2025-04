Betew-drapet: Politiet sier de har tatt betydelige skritt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har kommet betydelig lenger, og sitter med et betydelig større materiale, forteller Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Skrittene til tross, det er fortsatt ingen mistenkte personer etter drapet på 46 år gamle Metkel Betew fra Nokas-ranet.

– Vi ber om at de som sitter på opplysninger, gir dette til politiet. Også personer i kriminelle miljøer kan sitte på viktig informasjon, og vi ber dem gi denne til politiet, sier Metlid til VG.

Skader fra flere våpen

Betew ble skutt og drept på Oppsal torsdag kveld klokken 22. I tillegg skal han ifølge opplysninger til NRK og TV 2 ha blitt påført omfattende skader av andre type våpen.

Siden den gang har politiet gjennomført omfattende åstedsundersøkelser, og vært i kontakt med Betews omgangskrets.

– Vi har snakket med nærmeste familie, men også vært i kontakt med personer i kriminelle miljøer, opplyser Metlid til NTB.

Hun forteller videre at Betew skal obduseres mandag, og at politiet vil få flere svar da.

Ber om flere opplysninger

I etterforskningen er det stor oppmerksomhet på mulige konflikter den avdøde Nokas-raneren kan ha vært involvert i, noe som er en del av politiets arbeid med å kartlegge Betews bevegelser den siste tiden før drapet.

Metlid sier de mottar tips og opplysninger som er viktig for politiet, men hun ber om mer.

– Det er fortsatt viktig å få opplysninger om området rundt åstedet også før klokken 22 torsdag kveld. Det kan ha vært personer av interesse for politiet der i forkant av drapet.

Forvaringsdom etter Nokas-ranet

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin rolle i Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Ranet endte med at politimannen Arne Sigve Klungland ble drept.

Betew ble løslatt fra forvaring i oktober 2014 etter en avgjørelse i Høyesterett, men ble gjeninnsatt etter ti måneder i frihet.

I 2019 ble han dømt til fem år og fire måneders fengsel for innførsel av rundt 50 kilo cannabis. Da forvaringsdommen ble avsluttet i 2022, startet han soning av fengselsdommen.

I juni 2024 ble han løslatt, etter at Høyesterett ga ham 210 dagers strafferabatt. Bakgrunnen var at han hadde vært utsatt for 420 ulovlige kroppsvisitasjoner i fengsel.

