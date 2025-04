Nokas-raner Metkel Betew skutt og drept i Oslo, ifølge flere medier

Det får TV 2, Dagbladet, Aftenposten, NRK og VG opplyst fra kilder.

Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene, men har innkalt til en pressekonferanse om drapet klokken 10.30 langfredag.

Mannen ble funnet død etter at politiet fikk meldinger om flere høye smell i området rundt Mekanikerveien klokken 22.15. Ved hjelp av drone ble han funnet i et skogholt nær Oppsal Arena like før klokken 23.

– Han er skutt og drept, bekreftet politiets innsatsleder Arve Røtterud til pressen på stedet.

Mannen ble erklært død på stedet. Ingen er så langt pågrepet.

Fengslet i nesten 20 år

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin rolle i Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Ranet endte med at politimannen Arne Sigve Klungland ble drept.

Han ble løslatt fra forvaring i oktober 2014 etter en avgjørelse i Høyesterett, men ble gjeninnsatt etter ti måneder i frihet. I 2019 ble han dømt til fem år og fire måneders fengsel for innførsel av rundt 50 kilo cannabis. Da forvaringsdommen ble avsluttet i 2022, startet han soning av fengselsdommen.

I juni 2024 ble han løslatt, etter at Høyesterett ga ham 210 dagers strafferabatt. Årsaken var at han hadde vært utsatt for 420 ulovlige kroppsvisitasjoner i fengsel.

Betew ble født i Oslo 24. august 1978. Foreldrene hans kom fra Eritrea. Før Nokas-ranet var han også dømt for to ran mot verditransporter på slutten av 1990-tallet og for et ransforsøk mot DnBs tellesentral i Lørenfaret i Oslo i januar 2000.

Etterforskning på to steder

Politiet opplyste torsdag kveld at de visste hvem den drepte var og hvor han bodde. Natt til fredag ble både åstedet og leiligheten hans undersøkt av etterforskere.

– Vi kommer til å jobbe både her og i leiligheten til avdøde et annet sted i byen samtidig, så får vi se om det kan gi oss noen svar i løpet av natten, sa innsatsleder Røtterud.

Krimteknikere ble varslet, og politiet gjennomførte rundspørring i nærliggende boligblokker. Operasjonsleder Alexander Østerhaug sa at det ville være tydelig polititilstedeværelse i området gjennom natten.

Krimleder Thomas Enger i Oslo-politiet opplyste ved 5-tiden fredag morgen at politiet har jobbet med store ressurser, men at det foreløpig ikke var noen ny informasjon å dele.

