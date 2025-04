Mann i tenårene pågrepet etter voldshendelse i Stokke

– Mannen ble pågrepet fredag ettermiddag. Det er den samlede vurderingen av etterforskningen så langt som gir oss skjellig grunn til mistanke, sier politiadvokat Lise Dalhaug i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Dalhaug sier saken har vært høyt prioritert.

– Vi har forståelse for at slike saker skaper uro i lokalsamfunnet, og det har vært viktig for oss å sette inn store ressurser for å finne ut hva som har skjedd.

Mannen er siktet for drapsforsøk, opplyser Dalhaug til NTB.

Gjenstår avhør

Det er foreløpig ikke gjennomført avhør, men mannen har fått oppnevnt advokat Kåre Jølberg som forsvarer.

– Vi venter på tilbakemelding om han vil avgi forklaring. Hvis han vil det, blir det sikkert et avhør i løpet av kvelden, sier Dalhaug.

Politiadvokaten kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet eller motivet for handlingen da etterforskningen er i en innledende fase, og det gjenstår en rekke avhør.

Hun kan heller ikke si noe om tilstanden til fornærmede, eller om det er noen relasjon mellom den fornærmede og mannen som nå er siktet.

Fremstilles for varetektsfengsling

Det var like før midnatt tirsdag 16. april at politiet ble varslet av legevakten i Sandefjord om at de hadde fått inn en alvorlig skadet mann i 20-årene. Skadene som mannen hadde, viste seg å være skuddskader.

Krimteknikere ble sendt til en bolig i Stokke i Sandefjord kommune, og politiet har jobbet med taktisk og teknisk etterforskning de siste dagene.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling lørdag.

