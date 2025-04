Ingen pågrepet etter drap på Nokas-raner Metkel Betew: – Brutalt drap

– Det er et brutalt drap, sa Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, da hun møtte pressen på politihuset på Grønland langfredag formiddag.

Hun bekreftet opplysningene fra flere medier om at det var Nokas-raner Metkel Betew (46) som ble skutt og drept på Opsal i Oslo torsdag kveld.

– Vi har brukt disse timene til å forsikre oss om at alle de pårørende er ivaretatt. Det har vært en massiv etterforskning gjennom natta, som vil fortsette gjennom dagen og videre ut i påsken, sa hun.

– Brutalt drap

Politiet fikk den aller første henvendelsen fra beboere i området som hørte skudd rundt klokken 22 skjærtorsdag kveld.

– Vi reiste til stedet, og etter noe tid fant mann en død person i skogen. Det var ganske åpenbart at han var død og drept, sier Metlid.

Metkel Betew ble skutt og drept på Opsal i Oslo torsdag kveld. Her er han fra et rettsmøte i Oslo tingrett i 2017. (Vidar Ruud/NTB)

– Åstedet bærer klart preg av drapet, som er et brutalt drap. Vi ønsker ikke å si noe mer rundt detaljene.

Hun sier drapet bærer tydelig preg av å være målrettet. Det er ikke fare for andre personer, sier Metlid.

Undersøker mulige pågående konflikter

Det er altså foreløpig ingen som er pågrepet i saken, og politiet har heller ingen konkrete personer i kikkerten foreløpig.

– Det er altfor tidlig å si noe om motiv. Det er selvfølgelig slik at vi kjenner Betew og hans historikk godt, sier Metlid.

– Det er naturlig at vi nå kartlegger hans liv etter soning og hans bevegelser den siste tiden. Det er allerede godt i gang.

Politiet undersøker blant annet om det finnes noen pågående konflikter rundt Betew som det er naturlig å undersøke.

– Det er en naturlig hypotese at han er drept som følge av en pågående konflikt, enten av personlig eller miljømessig karakter, sier Grete Lien Metlid.

Forvaringsdom etter Nokas-ranet

Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for sin rolle i Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Ranet endte med at politimannen Arne Sigve Klungland ble drept.

Kjell Alrich Schumann ble dømt for å ha drept politimannen. Betew og Schumann var de eneste som ble dømt til forvaring etter ranet.

I høst stilte begge opp i et intervju med NRK, hvor de fortalte om sitt vennskap. Schumann hadde fått uhelbredelig kreft og døde få måneder etter intervjuet.

– Jeg har lyst til å være mye sammen med Schumann nå den siste tiden han har igjen. Det var ikke sånn det skulle bli, men døden kan man ikke bestemme over, sa Betew til NRK.

Fengslet i nesten 20 år

Betew ble løslatt fra forvaring i oktober 2014 etter en avgjørelse i Høyesterett, men ble gjeninnsatt etter ti måneder i frihet.

I 2019 ble han dømt til fem år og fire måneders fengsel for innførsel av rundt 50 kilo cannabis. Da forvaringsdommen ble avsluttet i 2022, startet han soning av fengselsdommen.

I juni 2024 ble han løslatt, etter at Høyesterett ga ham 210 dagers strafferabatt. Bakgrunnen var at han hadde vært utsatt for 420 ulovlige kroppsvisitasjoner i fengsel.

Betew ble født i Oslo 24. august 1978. Foreldrene hans kom fra Eritrea. Før Nokas-ranet var han også dømt for to ran mot verditransporter på slutten av 1990-tallet og for et ransforsøk mot DNBs tellesentral i Lørenfaret i Oslo i januar 2000.

