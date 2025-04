Den norske astronauten Jannicke Mikkelsen så russisk rakettangrep fra verdensrommet

– Det gjorde vondt, forteller Mikkelsen til NTB om synet av rakettene de hadde sett gå i bane fra Russland og slå ned i Ukraina.

I tre og et halvt døgn gikk den norske 38-åringen i bane rundt jordkloden i den aller første romekspedisjonen som gikk fra pol til pol. Totalt 56 ganger kretset hun rundt jorden mellom 31. mars og 4. april.

Store deler av ferden ble dokumentert av filmfotografen, som med Svalbard som base i mange år har forsket på nordlys.

Les også: Astronomer har oppdaget mulig tegn til liv på fjern planet

Så missilangrep

Ut av vinduet på SpaceX-kapselen Dragon 2 så Mikkelsen på et tidspunkt en spesiell lysende kule. I motsetning til meteoritter brant ikke denne opp i møte med atmosfæren, men fortsatte til den endte i oransje og gult lys. Det kunne ikke være kulelyn – for det var helt skyfritt.

– Og så skjønte jeg at … der er Russland, og der ja, det er Ukraina. Så forsto jeg plutselig at vi hadde sett et missilangrep, forteller Mikkelsen.

Flere medier skrev om angrepene som skjedde på samme tid som Fram 2-ferden gikk i sin bane 450 kilometer over jordens overflate. Både russiske og ukrainske myndigheter meldte om et angrep med ballistiske raketter som rammet et boligstrøk i Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih 2. april. Minst 14 mennesker ble drept, blant dem seks barn, og over 50 ble skadet.

– Du tenker jo ikke over det når du først ser det. Det var ikke før etterpå at jeg skjønte at det hadde vært en eksplosjon, forteller Mikkelsen.

Les også: Zelenskyj sier Ukraina lager 40 prosent av våpnene som brukes

Kjøpte romferd

Den private romferden Fram 2 med Elon Musk-eide SpaceX var bestilt og betalt av kryptomilliardæren Chun Wang. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har prisen for tilsvarende reiser ligget på om lag 55 millioner dollar per sete i romkapselen – altså drøyt to milliarder kroner for alle fire setene.

Foruten Wang måtte Jannicke Mikkelsen, sammen med den belgiske polarforskeren Rabea Rogge og den australske eventyreren Eric Philips, gjennom 14 måneders intens fysisk og psykisk trening før de tok av 31. mars.

– Vi er nå blant de ni første sivile som har mottatt astronaututdannelse ved SpaceX. Og i motsetning til andre astronauter blir vi sendt ut i rommet umiddelbart etter sertifisering, forteller Mikkelsen, som hadde rollen som fartøysjef under ferden.

Les også: Rubio: Avgjør innen få dager om våpenhvile i Ukraina er mulig

Ble lam

At Jannicke Mikkelsen noensinne skulle komme seg ut i verdensrommet, var langt fra opplagt. Som tiåring hadde hun en stygg rideulykke og ble lam – først fra nakken og ned, deretter bare fra livet og ned. Målrettet trening over fem år fikk henne på beina igjen, og det til gagns. Hun satset på skøytesport og etter hvert lengdeløp på nasjonalt nivå, før fascinasjonen for film, foto, nordlys og verdensrommet tok over.

På Svalbard møtte hun mange av dem som nå har vært i rommet.

– Og da Chun fant ut at vi skulle ta en ferd i en polar bane, da måtte han ha med en filmfotograf, forteller Mikkelsen – som i starten ikke ante at den kinesiske vennen hun delte rominteressen med også var søkkrik.

– Dette er det siste området som er uutforsket av mennesker, av vår egen verden. Det har vært mennesker på månen, det er mennesker på ISS. Det eneste som har stått igjen som uutforsket, var de polare områdene, og SpaceX trodde ikke at det var mulig, sier hun.

Les også: Ukraina og USA nærmer seg mineralavtale

Mener Norge bør satse

Jannicke Mikkelsen er Norges første astronaut med flagget på armen. Hun opplever at mange, særlig barn, lar seg inspirere av hennes romferd og vil følge i hennes fotspor. Selv er hun klar for å dele sine opplevelser og har både film, bok og barnebok på gang.

Gjennom den helt spesielle glasskuppelen på romkapselen filmet hun til sammen 12 terabyte med 8K-video på turen. Det omfattende filmmaterialet blir i disse dager gjennomgått av SpaceX før Mikkelsen får det utlevert. Planen er å bruke det til å inspirere flere til å reise ut i verdensrommet.

Mikkelsen peker på Andøya Space Center som en mulighet for Norge til å utvikle en sivil romindustri i samarbeid med amerikanske aktører. Den kan bli et viktig tilskudd til norsk industri, mener hun.

– Jeg ser bare muligheter med dette som heter New Space. Jeg skjønner ikke hvorfor vi nordmenn ikke skal gripe dette når vi har alt lagt til rette for det, sier hun.

New Space er begrepet som benyttes om den nye omfartsindustrien der private selskaper gjør romfart mer tilgjengelig og kommersiell, i motsetning til tradisjonell romfart (old space), som var dominert av statlige romorganisasjoner som NASA-

Les også: Zelenskyj anklager Kina for å levere våpen til Russland