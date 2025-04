Voldshendelsen i Stokke: Mann ble funnet med skuddskader

Politiet ble varslet av legevakten like før midnatt tirsdag kveld om en alvorlig skadet mann.

– Mannen har skader som er forenelig med skuddskader, sier politiadvokat Lise Dalhaug i en pressemelding.

Politiet jobber nå med tekniske og taktiske undersøkelser.

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har hørt eller sett noe som de tenker er av interesse for saken, sier Dalhaug. De kan ta kontakt med oss i politiet på telefon 47 69 65 00.

Politiet var på stedet kort tid etter at de fikk meldingen om voldshendelsen. Politiet jobbet onsdag i boligen med teknisk og taktisk etterforskning. Dalhaug fortalte til VG onsdag at et politihelikopter sirklet over Stokke i en snau time natt til onsdag for å søke etter eventuelle gjerningspersoner.

