Trump-administrasjonen stanser Equinor-prosjekt utenfor New York

USAs innenriksminister Doug Burgum beordret sent onsdag kveld stans i «all konstruksjonsaktivitet», melder TV 2 , som viser til flere amerikanske medier som New York Times og Bloomberg.

Mediedirektør Sissel Rinde i Equinor bekrefter overfor NTB at byggingen offshore utenfor New York stanses torsdag.

– Byggingen offshore blir avsluttet på en trygg måte inntil vi får klarhet, sier Rinde til NTB.

Det er byggingen av vindturbiner utenfor New York i havvindprosjektet Empire Wind, som settes på vent.

Samtidig fortsetter arbeidet på terminalen i Brooklyn, hvor det for tiden arbeides med å oppgradere kai og terminal, forteller Rinde.

– Vi kommer til å ha dialog direkte med Byrået for forvaltning av havenergi (BOEM) og innenriksdepartementet for å forstå de spørsmålene som stilles rundt myndighetstillatelsene som vi allerede har mottatt, sier Rinde.

Like over nyttår opplyste Equinor i en pressemelding at de hadde sikret finansiering til prosjektet på over 3 milliarder dollar. Finansieringspakken, som tilsvarer rundt 34 milliarder kroner, ble ferdigstilt i slutten av desember.

Empire Wind 1, som ventes å være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island.

Prosjektet skal forsyne 500.000 hjem med strøm i New York

