Equinor vurderer rettslige muligheter etter stans i havvindutbygging utenfor New York

Det går fram av en børsmelding torsdag ettermiddag.

All byggeaktivitet rundt Equinors havvindprosjekt Empire Wind på den ytre kontinentalsokkelen utenfor New York ble torsdag stanset. Bakgrunnen skal være at Trump-administrasjonen vil granske de godkjenninger og lisensene som er gitt under Joe Bidens tid som president, får NTB opplyst.

– Empire er i dialog med relevante myndigheter for å avklare saken og vurderer samtidig sine rettslige muligheter, inkludert å anke ordren, skriver Equinor i børsmeldingen.

Prosjektet er godt i gang etter at Equinor fikk på plass finansieringen på 3 milliarder dollar, om lag 34 milliarder kroner, i desember i fjor. Dersom arbeidet stanses permanent, må Empire betale tilbake pengene til investorene som har satset på prosjektet.

– I et full stopp-scenario vil de 1,5 milliarder amerikanske dollarene bli tilbakebetalt fra egenkapitalforpliktelsen til långiverne i prosjektfinansieringen, og Empire Offshore Wind LLC vil være eksponert for termineringsgebyrer overfor sine leverandører, skriver Equinor i børsmeldingen.

Selskapet har inngått avtaler med flere leverandører, og de var torsdag også varslet om pålegget om å stanse byggingen.

Den første føderale lisensen om bygging av havvindparken som skal gi strøm til 500.000 husstander, ble gitt allerede under Trumps første regjeringstid i 2017. Equinor skriver torsdag at Empire Wind 1 har gyldige og fullstendige føderale og statlige tillatelser.

