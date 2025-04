Russebussjåfør siktet etter ulykke i Larvik natt til lørdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Over helgen dannet vi oss et bedre bilde av hva som hadde skjedd, og valgte å ta et midlertidig beslag i hans førerkort på mandag. Det er en vurdering som gjøres fortløpende etter hvert som vi skaffer oss mer informasjon om saken, opplyser politifullmektig Ingrid Solberg Setnes til NRK.

Sjåføren har status som siktet etter ulykken, og det er tatt ut en midlertidig siktelse som går på vegtrafikkloven paragraf 3.

Natt til lørdag ble en unge kvinne hentet ut av Ringdalsskolen industriområde med luftambulanse etter at hun var blitt rygget på av en russebuss i området. Kvinnen var selv russ, og det var flere russebusser i området.

De første meldingene var at russekvinnen var alvorlig skadet, men ut på dagen på lørdag sa politiet at tilstanden hennes var bedre enn først antatt, og at hun skulle gjennom flere operasjoner.

