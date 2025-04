Pasientfokus-leder har mottatt trusler etter sykehusutspill – varsler anmeldelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bakgrunnen er et NRK-intervju i forrige uke, skriver Altaposten.

Der sa Ojala at det nybygde sykehuset i Hammerfest var «bygd på feil sted» dersom det skal være et lokalsykehus for Finnmark, blant annet fordi veien mellom Alta og Hammerfest ofte er vinterstengt.

I ettertid sier Ojala i et innlegg på Facebook at det har kokt, og at hun har mottatt direkte trusler.

– Men bare så det er helt klart: Alle trusler som kommer fra nå av – enten det er brølende opp i ansiktet mitt eller andre steder – blir anmeldt til politiet, skriver hun.

– Jeg kjenner jo kystens folk, og vet at ordforrådet her er saftigere enn andre steder. Det har gjort at jeg ikke har brydd meg så mye om trusler tidligere. Men fire år til med dette, det gidder jeg ikke. Nå anmelder jeg slike utspill og trusler, sier Ojala.

Hun er Pasientfokus’ eneste stortingsrepresentant, og stiller til gjenvalg i år. Sist fikk partiet 41,6 prosent av stemmene i Alta, og deres eneste sak på programmet er nytt sykehus til byen.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet