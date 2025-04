Norge får bistandsskryt fra OECD

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge bidro med 55,7 milliarder kroner til bistand, viser en rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Det utgjorde 1,02 prosent av BNI, og for andre år på rad er Norge alene om å komme over prosenttallet.

Luxembourg ga 1 prosent, Sverige 0,79 prosent og Danmark 0,71 prosent. Dette var de eneste landene som nådde OECDs mål om 0,7 prosent av BNI til bistand.

– Jeg er stolt over at Norge igjen er på bistandstoppen, men bekymret over den generelle utviklingen. I 2023 var det fem land som klarte FNs mål om minst 0,7 prosent av BNI, nå er det fire. Så langt i 2025 har vi sett enorme kutt i bistanden som rammer millioner av mennesker svært hardt. Norge vil fortsette å holde bistandsnivået høyt og være en forutsigbar og god partner, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) i en pressemelding.

Samtidig falt kronebeløpet Norge gir i bistand sammenlignet med 2023. Reduksjonen skyldes ifølge Utenriksdepartementet hovedsakelig at Norge i 2023 ga et ekstraordinært bidrag til land som var ekstra hardt rammet av ringvirkninger av krigen i Ukraina.

Totalt ga verdens land 212,1 milliarder dollar til bistand – rundt 2250 milliarder kroner. Det er et fall på 7,1 prosent fra året før. De siste månedene har enda flere land varslet store kutt i sine bistandsbudsjetter. USAs president Donald Trump har kuttet nesten hele budsjettet til USAs bistandsetat USAID.

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

Les også: – Folk tror du er hjerneskadd når du er litt annerledes i ansiktet

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn