Trolig ingen tatt i snøskred i Tromsø

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En drøy halvtime etter meldingen kom inn, opplyser operasjonsleder Mari Rasmussen Sagen i Troms politidistrikt at aksjonen avsluttes.

Sagen sier at det har gått en del mindre skred på stedet, men at søk med redningshelikopter ikke finner noen indikasjoner på at noen er tatt.

Skredet var på Kattfjordeidet, som er omtrent en 40 minutters kjøretur unna Tromsø sentrum.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere advart mot krevende forhold og snøskredfare i Nord-Norge.

Melderen skal ha observert skredet fra lang avstand, opplyser Saga til VG.

– Ifølge melder er det vanskelig å si om det er personer eller steiner i skredet. Derfor har vi sendt ut alt av ressurser i tilfelle, sier Saga.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet