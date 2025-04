Mann tiltalt for drap på egen bror i Lørenskog i fjor

I tiltalen heter det at mannen rettet en pistol mot hodet til broren og avfyrt ett skudd, skriver TV 2.

Den tiltalte 28-åringen ha erkjent straffskyld for grovt uaktsomt drap, men mener det hele var et tragisk uhell. Han meldte selv fra til politiet om drapet.

– Vi er overrasket over at det nå er tatt ut tiltale på forsettlig drap, da det ikke er grunnlag for dette – noe vi vil føre bevis for under hovedforhandlingen, sier forsvarer Sugin Varatharajan.

Saken er ikke berammet ennå, men kommer trolig opp for Romerike og Glåmdal tingrett i løpet av året.

