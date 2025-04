Mann dømt til fengsel for å ha drevet fakturafabrikk

– Betalingen ble tatt ut i kontanter og dels betalt tilbake til kundene, dels fordelt mellom den domfelte og mellomledd som betaling for den fiktive fakturavirksomheten, sier politiadvokat Marthe Stømner Smestad i Økokrim i en pressemelding.

Den økonomiske utroskapen skjedde hovedsakelig som ledd i en større hvitvaskingsoperasjon, der den domfelte etter avtale med kunder i byggebransjen skrev ut fiktive fakturaer for konsulenttjenester som ikke var levert.

Mannen mente at han ikke skulle straffes like strengt som når lovlige virksomheter blir tappet for penger, ettersom aksjeselskapene ikke hadde noen reell inntekt og derfor heller ikke led faktiske økonomiske tap.

Det var Borgarting lagmannsrett uenig i, og domstolen forkastet anken. Det begrunnet retten med følgende:

– Økonomisk kriminalitet er ikke mindre straffverdig enn å tappe et selskap for penger. I begge situasjonene pågår det virksomhet som klart strider mot selskapets interesser og som er svært samfunnsskadelig.

Økokrim påpeker at dommen dermed gir en viktig avklaring av et tidligere uavklart spørsmål om straffeutmåling – nemlig at økonomisk utroskap i form av å utnytte et aksjeselskap til å skrive ut fiktive fakturaer og «sluse» penger gjennom som ledd i hvitvasking, skal straffes like strengt som utroskap i form av å tappe en ellers lovlig virksomhet for penger.

