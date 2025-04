Forskere uenige om fleksibel skolestart for de minste

Tidligere i år viste en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) at senere skolestart reduserer risikoen for ADHD-diagnose og gir bedre skoleresultater.

– Studien viser at de eldre barna klarer seg bedre i skolen og får færre ADHD-diagnoser. Det vil si at dagens system for skolestart favoriserer barn som er modne for årskullet sitt, sier seniorforsker Fartein Ask Torvik ved FHI til Kilden kjønnsforskning.no.

Torvik tar til orde for fleksibel skolestart og tror det vil bli mest benyttet av gutter.

– Når disse guttene gjør det bedre på prøver, vil det bidra litt til å redusere kjønnsforskjellene. Så selv om tiltaket innrettes likt for umodne gutter og umodne jenter, vil antakelig flest gutter dra nytte av det, sier han.

Ikke sikkert det blir bedre

Omkring 0,5 prosent av norske barn får utsatt skolestart per i dag, og barna må utredes av en sakkyndig fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Det er for lavt, tror Torvik.

Liza Reisel, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, sier det er bekymringsfullt om de yngste i klassen får diagnoser knyttet til atferd som henger sammen med at det er vanskelig å sitte stille. Hun mener imidlertid man skal være varsom med å forskyve skolestart for barn.

Hun påpeker at det norske skolesystemet er nokså rigid. Det er for eksempel vanskelig å hoppe over et trinn, om man finner ut at det var feil å vente et år.

– Det er vanskelig å vite hva som handler om modning og hva som handler om forskjeller barn imellom, sier forskeren.

– Det er ikke sikkert det blir bedre av å vente.

Yngre får dårligere resultater

Det handler også om hvordan skolen håndterer barn som er urolige og har vanskelig for å sitte stille.

Forskeren bak studien, Kathryn Christine Beck, har funnet at risikoen for å bli diagnostisert med ADHD, er hele 59 prosent lavere for de eldste skolestarterne, som er født i januar, enn for de som er født på tampen av året.

Hun fant også at skoleprestasjonene ved nasjonale prøver er dårligere for de yngste elevene på et kull.

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet

Les også: Stor guide: Dette er årets påskekrim på TV

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)