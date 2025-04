Dette blir påskens beste dag – kan bli nesten 20 grader

– Det blir litt av alt her til lands i påsken. Det er litt sol for alle, og det blir litt regn for alle. Snøen er derimot forbeholdt dem som befinner seg nord for Bodø, oppsummerer vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Det blir altså en variert påske for hele Norge de neste dagene. Noen dager blir likevel bedre enn andre, og Sarchosidis er klar på én ting:

– Jeg ville heller vært i Bergen enn i Oslo.

Få skiturer i påsken

Skiturer blir det ikke mange av for nordmenn denne påsken.

Røde Kors har allerede advart om at lite snø kan forsinke redningsoppdrag.

– Med lite snø må vi gå til fots i stedet for å bruke snøscooter. Det gjør at oppdrag som vanligvis kan løses på få minutter, tar flere timer. Derfor kan responstiden øke betraktelig, sa Roy Worum fra Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding tirsdag.

Ifølge meteorologen må man høyt til fjells for å kunne gå på ski.

Dansk lavtrykk

Regn kommer til å sette sitt preg på Øst- og Sørlandet. Sarchosidis forteller at et lavtrykk over Danmark har skapt litt usikkerhet i prognosene, men at det er ganske sikkert at det kommer nordover til Norge.

– Jo lenger nord man er, jo mer sannsynlig er det at man slipper unna regnet, sier meteorologen.

Regnværet vil trolig komme på lørdag, og det vil gi seg på søndag.

Lavtrykket kan nå så langt som til Rogaland. Bergensområdet kan få seg et uvant opphold fra regnet, mens det fineste været blir å finne i Trondheim.

– Det ser bedre ut på Vestlandet enn på Sør- og Østlandet, konstaterer Sarchosidis.

Potensial for trøblete fjelloverganger

Fredag blir påskens beste dag over hele landet.

– Temperaturen blir hyggelig med 16 til 18 grader. Det kan bli opptil 19 grader noen steder, meddeler meteorologen om Østlandet.

På Vestlandet vil det bli mellom 13 og 15 grader.

– Men fra Bodø og nordover er ikke vinteren helt ferdig, sier meteorologen.

Torsdag og fredag blir det regn, som etter hvert går over til snø. Spesielt i Finnmark blir det snø og vind, noe som kan skape problemer på fjellovergangene.

Sarchosidis holder likevel på de små gledene:

– Man får heldigvis sett sola mellom bygene, forsikrer han.

