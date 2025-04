Variert vær i påsken – varme, lite snø, lyn og torden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Amalie Vadla/NTB

– Det er ventet både byger og nedbør, men også varme. I det hele blir den en mild påske, sier vakthavende meteorolog Alexander Skeltved til NTB.

Påskens værmeny fram til helgen er altså variert. Fredagen ventes å bli den fineste dagen jevnt over, men før den tid kan det bli både regnvær, sludd og til og med lyn og torden enkelte steder.

Meteorologen vil ikke anslå hvordan påskehelgen blir helt ennå. Årsaken er det skiftende været.

Finest på fredag

På Østlandet er det fra og med onsdag ventet temperaturer mellom 10 og 15 grader.

– Det kommer til å være mild og fuktig luft onsdag og torsdag, og man må regne med perioder med regn, sier meteorologen.

Fredag blir den fineste dagen, ifølge ham.

– Da kryper temperaturene til over 15 grader, og det blir en ganske fin dag på hele Østlandet, inkludert Agder.

Lyn og torden i natt

Påskeværet på Vestlandet blir trolig ikke veldig ulikt fra Østlandet, ifølge Skeltved.

– Her blir det byger på onsdag, og natt til onsdag kan det komme lyn og torden i Rogaland.

Lavtrykksbyger fra Nordsjøen fører til at det blir perioder med regn i dagene inn mot påskehelgen, varsler meteorologen.

Han skiller mellom sør og nord på Vestlandet, der det i sørlige strøk blir temperaturer rundt 15 grader, mens det lenger nord blir mellom 10 og 13 grader.

Les også: Vi er alle religiøse ved bordet (+)

Dårlig skiføre i høyfjellet

Årets påskevær bringer ikke med seg de mest optimale skiforholdene i høyfjellet i Sør-Norge.

– Jeg regner med at det produseres mye kunstig snø i disse dager for å holde liv i skianleggene, sier Skeltved.

Meteorologen sier at været i fjellene 1000 til 12000 meter over havet kommer til å oppleves som mildt, og at man kan få noe nedbør i form av sludd de neste dagene.

Les også: Påskens beste lesetips (+)

Skivær i nord

I Trøndelag kommer også været til å skifte fram mot helgen, med 5 til 10 grader, ifølge meteorologen.

– Onsdag blir en varm dag, og man kan få temperaturer opp mot 15 grader, sier Skeltved.

Fra Nordland og nordover er skiforholdene langt bedre enn i Sør-Norge, og der er det mulighet for å gå på ski.

Les også: Stor guide: Dette er årets påskekrim på TV

Her kan du løse Dagsavisens påskenøtter (+)