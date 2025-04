Norge gir 35 millioner til internasjonalt Ukraina-fond

– Dette er et fond med stor fleksibilitet. Det gjør at ukrainerne raskt kan svare på behov som oppstår. Dette kan være tilfluktsrom på sykehus og skoler, sikre at folk får nødhjelp, eller juridisk hjelp etter at de har flyktet fra hjemmet sitt. Pengene brukes spesielt i områder som er hardest rammet av konflikten, og er med på å legge grunnlaget for en bærekraftig og inkluderende gjenoppbygging, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Fondet heter Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) og skal koordinere og finansiere prosjekter som fremmer stabilitet, økonomisk utvikling og institusjonsbygging i Ukraina.

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)