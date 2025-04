Mattilsynet får refs for manglende tilsyn med slaktekylling

I en rapport som ble offentliggjort av Esa tirsdag får Mattilsynet refs for at det ikke planla noen kontroller av slaktekyllinger i 2023 eller 2024. Som en følge av dette ble det heller ikke gjennomført noen offisielle kontroller i løpet av de to årene.

– Mangelen på kontroll kan føre til vedvarende trangboddhet i lengre perioder, noe som kan forårsake unødvendig plage for dyrene, skriver Esa i en pressemelding om rapporten.

Kritikk flere år

Det påpekes at Norge har bedret kontrollen med dyrevelferden for verpehøns etter at det ved tidligere revisjoner var avdekket alvorlige brudd. Helt tilbake til 2009 har Norge fått kritikk for manglende etterlevelse av reglene for fjærfevelferd. I 2022 ble det gitt fem anbefalinger som Mattilsynet burde følge opp for å bedre velferden for verpehøns og slaktekylling. Disse har Mattilsynet nå sagt at de vil imøtekomme.

Under oppfølgingsrevisjonen i januar i år fant Esa at forholdene for verpehøns var noe bedre, men at det for slaktekylling fremdeles ikke var utført noen offisiell kontroll.

– Jeg syns det er alvorlig at Norge, så mange år etter at dette regelverket kom inn, ikke klarer å sikre at regelverket er etterlevd, sier assisterende direktør i Esa Janne Britt Krakhellen til NRK.

Hun sier Norge risikerer å bli trukket inn for Efta-domstolen dersom de påpekte forholdene ikke rettes opp.

– Tas på alvor

Både Mattilsynet og landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen (Ap) bekrefter overfor NRK at de har mottatt rapporten fra Esa.

Fungerende sjef Marit Kolle i Mattilsynet sier de vil følge opp forbedringspunktene fra Esa, men at hun ikke kommentere rapporten ytterligere før etter påske.

– Vi merker oss kommentarene til Esa og vi tar slike tilbakemeldinger fra Esa på stort alvor, sier Sandtrøen.

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)