Finsk politi refser norske påsketurister

Særlig syndes det mot regler om utmarkskjøring.

I Finland er det generelt ikke lov å kjøre snøscooter utenfor oppmerkede løyper uten tillatelse fra grunneier, skriver Lapplands politidistrikt i en pressemelding.

Det er i Kilpisjärvi, en velkjent turistdestinasjon ved Treriksrøysa og drøyt to og en halv time fra Tromsø, at politiet og villmarksforvaltningen har hatt mest problemer.

Politiet skriver at det trengs en løypetillatelse for å kjøre i fjellet der, samt at alle utenlandske snøscooterførere i Finland må ha med seg vognkort og førerkort.

NRK omtalte saken først.

