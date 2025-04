Biskop ber Den norske kirke boikotte Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over 100 prester har signert et opprop der de ber Den norske kirke om å boikotte Israel for å unngå støtte til «okkupasjon» og «apartheid». Blant kirkens biskoper er biskop Svein Valle i Sør-Hålogaland den eneste som har signert.

– Det er legitimt å boikotte staten Israel, sier han til Vårt Land.

Valle mener situasjonen er fullstendig fastlåst, og at en boikott nå er nødvendig. Han viser særlig til utviklingen langs Gazastripen.

Også de tidligere biskopene Atle Sommerfelt, Solveig Fiske og Kari Veiteberg har signert oppropet.

Sør-Hålogaland bispedømme omfatter menighetene i Nordland fylke.

