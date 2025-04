7 milliarder kroner i CO2-kompensasjon til industrien – Norsk Hydro får nær halvparten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For første gang er det også krav om at 40 prosent av midlene hver bedrift får, må gå til å kutte utslipp eller spare strøm, understreker regjeringen i en pressemelding.

Bedriftene får utbetalt midlene før Miljødirektoratet har vurdert bedriftenes tiltaksplaner. Formålet er å motvirke såkalt karbonlekkasje: at kraftkrevende industri i Norge flytter produksjonen til land med slappere klimapolitikk.

Det er Norsk Hydro som får klart størst andel av pengene. Aluminiumsgiganten, der staten og Folketrygdfondet eier til sammen 40 prosent, mottar til sammen 3,4 milliarder kroner for sine ulike prosjekter, skriver Dagens Perspektiv.

– Jeg er sikker på at vi vil se mange spennende prosjekter fremover. Disse investeringene vil være viktige for mange lokalsamfunn, men også for å styrke Norges konkurransekraft, sier klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

