Støre diskuterte Trump-strategi med Meloni

Mandag møtte han Italias statsminister Giorgia Meloni i Roma. Møtet som Meloni skal ha med Donald Trump på torsdag, ble også tatt opp.

– Vi diskuterte de sakene som kom til å bli viktige på det møtet. Det var jo en mulighet for meg også til å dele norske synspunkter på det, men jeg opplever at Meloni snakker basert på en ganske bred enighet i Europa, og den enigheten deler Norge, sier statsminister Støre til NTB.

– Negativt for alle

– Hva skal dere gjøre for å unngå handelskrig?

– Mitt inntrykk er at europeerne er opptatt av å få til en samtale med USA om å bygge ned tollsatsene på hver sin side av Atlanterhavet og å få til et samarbeid framfor å bygge opp tollsatsene og få en politisk konflikt i tillegg, sier han.

Etter å først ha innført høye tollsatser på en rekke land, deriblant en tollsats på 20 prosent på import fra EU-landene og 15 prosent på varer fra Norge, kunngjorde Trump i forrige uke at nesten samtlige settes på pause i 90 dager.

Støre tror at mer toll fører til mer politiske uenigheter, og han mener derfor at det er viktig for Europa nå å finne punkter man kan være enige med USA om – og ikke flere konfliktsaker.

– Vi er enige om at den tollkrigen vi nå ser utvikle seg, er negativt for alle parter. Derfor er det viktig at Europa og USA gjør det de kan for å unngå konflikter, sier han.

Flere norsk-italienske møter

Neste viktige møte mellom Norge og Italia finner sted allerede på torsdag, påpeker Støre.

– Det skjer her Olympiastadion her i Roma, hvor Bodø/Glimt møter Lazio til et returoppgjør. Det blir svært spennende, sier han.

Forrige uke tapte Roma-klubben 2–0 til Glimt på Aspmyra.

– Det snakket jeg og Meloni om, som er Roma-tilhenger og delte engasjert om det. Så det var fint å snakke om noe annet også.

Et annet norsk-italiensk møte finner sted i mai, når Italias næringsminister reiser til Tromsø for å møte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

