Oppsagt pilot dømt til å betale tidligere arbeidsgiver over fire millioner

Hålogaland lagmannsrett frifinner arbeidsgiveren Avincis Aviation og dømmer piloten til å betale over fire millioner kroner i sakskostnader, skriver Advokatbladet.

Piloten hadde jobbet i selskapet i over 20 år, men ble suspendert i desember 2022 og avskjediget i april 2023. Ifølge arbeidsgiver var han en belastning for arbeidsmiljøet og kunne utgjøre en risiko for fly- og pasientsikkerhet. Lagmannsretten mener hans atferd skapte en fryktkultur, og at tilliten var brutt.

Piloten fikk opprinnelig medhold i tingretten og ble tilkjent over tre millioner kroner i erstatning og sakskostnader. Nå er han i stedet dømt til å dekke arbeidsgiverens utgifter fra begge rettsinstanser.

– Svært uvanlig i norsk rett, sier arbeidsgiverens advokat Nicolay Skarning.

LO-advokat Fredrik Jadar kaller saken et rettssikkerhetsproblem og peker på at lagmannsretten har snudd tingrettens vurdering basert på samme bevisgrunnlag. Ankespørsmålet er fortsatt til vurdering.

Piloten bærer ikke personlig ansvar for kostnadene med saken som dekkes av hans fagforening.

