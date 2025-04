Norge brukt opp sin del av jordas ressurser for i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges «Overshoot Day» kommer seks dager etter Sverige og tre dager før Frankrike, skriver Global Footprint Network.

Om alle i verden hadde brukt like mye ressurser som nordmenn, hadde altså verden brukt opp alle ressurser vi hadde til rådighet for året 16. april. I fjor var datoen for hele verden 1. august.

Fra 16. april lever vi altså på «lånte» ressurser.

NRK omtalte saken først.

