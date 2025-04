Nytt løftebrudd fra Ap-regjeringen: – Svikter én million leietakere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Dette gjør meg rimelig forbannet, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

– Både fordi vi hadde en avtale om at den saken skulle komme, men først og fremst på grunn av én million leietakere som trenger et sterkere lovverk, og som nå sviktes av Arbeiderpartiet, legger hun til.

To ganger har et flertall i Stortinget – med Arbeiderpartiet på laget – slått fast at en ny husleielov skulle behandles innen valget til høsten

Ingenting kom

Men da regjeringen sist uke kjørte full bonanza med nye saker og lovendringer som skal på plass før valget, kom det ingenting om husleielov.

– Det har ikke kommet noe. Og kommunalministeren har sagt i et møte med oss at det heller ikke kommer noe før valget, sier en skuffet Bergstø.

Lovforslaget skulle bygge på anbefalingene fra Husleielovutvalget, som SV fikk på plass.

– Bakgrunnen var jo nettopp å kunne trygge folk som bor usikkert, som bor med kontrakter de ikke kommer seg ut av, og som har dårlige og utrygge boforhold, sier Bergstø.

Kommer med eget forslag

Nå har SV tatt saken i egne hender og fremmet et forslag om tre lovendringer i Stortinget – i tråd med anbefalingene fra Husleielovutvalget:

1) Forbud mot bindingstid

– Vi ønsker at folk som leier har muligheten til å si opp avtalen i stedet for å være fanget i en dårlig avtale i flere år, sier Bergstø.

2) Minstetid for tidsbestemte leieavtaler økes fra tre til fem år

– Dette vil gjøre at utleiere ikke like lett kan kaste ut folk som leier for å skru opp prisen til neste leietaker, som er en praksis vi vet foregår i dag.

3) Rett for leier til å forlenge en tidsbestemt leieavtale

– Det vil gi trygghet for å kunne leie lenger. Og gi muligheten for å skape trygge boforhold for folk som leier og familien deres, sier Bergstø.

Nå ber SV-lederen Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å stille opp og sikre flertall for forslagene.

– Arbeiderpartiet har så langt vist at det ikke finnes politisk vilje til å gå fra utredninger på papiret til å bli praksis i folks liv og gjøre noe med den alvorlige situasjonen som mange leietakere nå befinner seg i. Det gjør meg skuffet og oppgitt på deres vegne, sier Bergstø.

Statssekretær: – Høyt prioritert

Statssekretær Martin Østtveit-Moe (Ap) i Kommunaldepartementet skriver i en epost til NTB at regjeringen gjerne skulle lagt fram forslag til husleielov allerede nå.

– Men vi ser for oss å ta litt flere grep enn tre lovendringer. Da trenger vi mer tid enn de to månedene siden forslaget var på høring, sier han.

Han sier at arbeidet med husleieloven er høyt prioritert.

– Det er viktig at vi er treffsikre og lager en lov som kan stå seg over tid. Det er over 20 år siden Husleieloven sist ble gjennomgått slik vi gjør nå, sier Østtveit-Moe.

– Ikke klare

Statssekretæren peker på at høringen av utredningen fra Husleielovutvalget viste at det er delte meninger om endringer i loven.

– Vi er ikke klare for å forskuttere noen endringer allerede nå før vi har gått grundigere inn i de ulike endringsforslagene.

Videre peker han på at regjeringen gjør flere grep for å forbedre tryggheten og forholdene for dem som leier, blant annet gjennom bygging av studentboliger.

– Det letter trykket på leiemarkedet. I 2025 vil 3.050 studentboliger kunne få tilskudd, og størrelsen på tilskuddet er også økt, sier han.

