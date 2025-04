Norske kommuner planlegger bygging på til sammen 208 kvadratkilometer myr

– Jeg må si jeg er lamslått og sjokkert. Dette er veldig mye mer enn det vi trodde, sier generalsekretær Einar Wilhelmsen i miljøorganisasjonen Sabima til Aftenposten.

Norkart har gått gjennom norske kommuners utbyggingsplaner på oppdrag fra Sabima og WWF. Kartleggingen viser at 136 av de 208 kvadratkilometerne som planlegges bygget på myr, skal gå til hyttebygging.

Wilhelmsen forklarer at myr er en stor og viktig karbonlagrer. I tillegg lever det over 300 utrydningstruede arter der, og er hvileplasser for trekkfugl.

Når myrer graves opp for eksempel til utbygging, frigjøres lagret karbon og slippes ut i atmosfæren igjen. Om alt arealet bygges ut, tilsvarer utslippet fra myrene ett helt års utslipp i Norge, ifølge WWF.

Stortinget støttet et forbud mot å bygge på myr for to år siden. Siden da har Miljødirektoratet levert et forslag, som sendes på høring før sommeren. Dermed kommer det først på plass neste år.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier han støtter et forbud, og vil se på løsninger for å begrense nedbygging av myr før et forbud kommer på plass.

