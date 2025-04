Miljøministeren inviterer til folkemøte om villrein i Rondane

– Mange gode krefter må dra i samme retning hvis vi skal klare å redde villreinen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

I mars sendte regjeringen et forslag til tiltaksplaner for villreinen i Rondane, Snøhetta og Knutshø villreinområde på høring. Før høringsfristen går ut 4. juni håper ministeren på at tiltaksplanene får god forankring lokalt – både fra veieiere, kommuner og andre frivillige som kan bidra til at tiltakene faktisk blir gjennomført.

– Det er et stort engasjementet lokalt, og jeg oppfordrer alle som har synspunkter på villreinens framtid i Rondane til å delta på folkemøtet, sier Bjelland Eriksen.

Folkemøtet avholdes i Ringebuhallen 23. april.

Forslaget fra regjeringen innebærer å flytte stier, redusere åpningstid på hytter og begrense trafikk for å redusere belastningen på villreinen i området.

