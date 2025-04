Melding om person som har falt ned et stup i Volda – helikopter på vei

Politiet har satt i gang redningsaksjon med flere politienheter, dykkere og drone fra brannvesenet, båt fra Røde Kors og ambulansebåt, samt redningshelikopter fra Hovedredningssentralen, sier operasjonsleder Sindre Molnes til NTB.

– Folk har observert at en person gikk over et autovern og etter hvert ble borte. Vi har grunn til å tro at vedkommende har falt, sier operasjonsleder Sindre Molnes til Sunnmørsposten.

Det letes etter en mann i gul refleksjakke. Politiet ber folk som har vært i området og hatt på seg en gul jakke i kveld, ta kontakt.

– Fra fylkesveien og ned til sjøen er det svært bratt terreng, omtrent 70 meter ned, sier Molnes.

Det skal være gode leteforhold med klart vær og omtrent 10 grader.

Ingen av de som har ringt inn til politiet skal selv ha sett personen falle.

