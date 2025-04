Markant oppgang etter nyheter om tollunntak – Oslo Børs steg 1,9 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs skjøt opp 1,92 prosent mandag og landet på 1434,74 poeng.

Dermed er hovedindeksen tilbake i pluss for året så langt, på tross av at den siste måneden har falt med nesten 4 prosent.

Bred internasjonal oppgang

Av de mest omsatte aksjene steg Kongsberg Gruppen med 3,81 prosent, DNB steg med 3,37 prosent, Aker BP steg med 1,87 prosent, Equinor steg med 1,27 prosent, mens tankrederiet Frontline sank med 0,96 prosent.

Ved 16.30-tiden handles nordsjøolje for 65,2 dollar per fat, opp 0,88 prosent i løpet av dagen, og opp fra under 60 dollar per fat en periode i forrige uke.

Også i Europa pekte pilene oppover mandag: I 16.30-tiden er FTSE 100-indeksen i London opp 1,97 prosent, DAX 30 i Frankfurt opp 2,75 prosent og CAC 40 i Paris var opp 2,39 prosent.

På Wall Street er det også en mer positiv stemning første dag i påskeuka, skriver E24. Klokken 16 mandag var den brede S&P 500-indeksen opp 1,2 prosent, teknologiindeksen Nasdaq steg med 1,3 prosent, og Dow Jones-indeksen steg med 0,8 prosent.

Kunngjorde tollunntak

Sent fredag amerikansk tid kunngjorde den amerikanske toll- og grenseetaten CBP at smarttelefoner, datamaskiner, bærbare datamaskiner, harddisker, minnebrikker og utstyr for automatisk databehandling ikke omfattes av tollpåslaget på 125 prosent på varer fra Kina som Trump har kunngjort.

De toneangivende børsene i Asia hadde mandag en forholdsvis god dag, med 1,2 prosent oppgang på Tokyos Nikkei 225, og 2,2 prosent på Hongkongs Hang Seng-indeks.

2. april kunngjorde Trump økte tollsatser for import fra stort sett alle land i verden til USA. Dette, kombinert med stadige kunngjøringer av pauser, nye straffetoller og unntak gjennom uka, ofte gjennom Trumps sosiale medium Truth Social, skapte en kaotisk uke på verdens børser og markeder.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet