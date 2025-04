Kun to stortingspartier har flertall av kvinnelige listetopper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

SV har hele 14 kvinnelige toppkandidater fordelt på 19 valgdistrikter, mens MDG har elleve, skriver Altinget.

I andre enden er hele 17 av Frps 19 listetopper menn, mens 14 av Arbeiderpartiets listetopper er menn.

Frp har imidlertid doblet antallet kvinnelige listetopper: i 2021 var det kun partileder Sylvi Listhaug som sto øverst på lista i Møre og Romsdal. I år har hun fått selskap av Lill Harriet Sandaune i Sør-Trøndelag.

Både Høyre, KrF, Rødt og Senterpartiet har så jevn fordeling som det går an å ha, med tanke på at antallet valgdistrikter er et oddetall. Disse partiene har ti menn og ni kvinner på topp i landets 19 kretser.

– Fordelingen av kvinner og menn som førstekandidater ved årets nominasjon sier meg at likestilling er noe vi må jobbe kontinuerlig med, sier Aps nyvalgte partisekretær Kari-Anne Opsal.

Les også: Kan millioner av gifte kvinner miste stemmerett i USA?

Les portrett: – En ukuelig vilje til å være hatobjekt nummer én (+)