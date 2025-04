Femte sesong av «Pørni» blir den siste: – Beinhardt, sier Henriette Steenstrup

Det bekrefter Steenstrup, som også har skapt den prisbelønte serien, overfor VG.

– Jeg har alltid tenkt at det er bedre å fyre av det man har, enn å smøre ting tynt utover. Jeg håper sesongen tilfredsstiller alt man kunne ønske seg av en avslutning, skriver Henriette Steenstrup på epost til avisen:

– Jeg burde kanskje holdt på til jeg legger på røret, men når denne sesongen er skrevet som den er, føles det riktig å forlate henne der hun ender.

Femte sesong har premiere på Netflix 15. mai. «Pørni»-eventyret hadde premiere for første sesong på Viaplay i 2021.

– Jeg hadde lyst å skrive en ærlig serie om å være forelder, sa Steenstrup da. Ifølge pressemeldingen fra Netflix sier hun i dag:

– Jeg hadde aldri trodd at denne serien om en alenemor som ikke sutter på sorgens drops – skulle treffe så mange.

Fikk selvtillit

Fire sesonger senere medgir hun overfor VG at det å lage «Pørni» har gitt henne selvtillit og en «slags karriere nummer to».

– Fra å være litt overrasket over responsen og resultat, og mumlet som svar på spørsmål om hvordan jeg jobber som serieskaper at jeg egentlig bare er skuespiller, til å rette opp ryggen og stå for at det sannelig krever sin mann å lage noe fra bunnen av, svarer hun.

Det har vanket fire Gullruten-priser, og Pørni er også nominert til årets utdeling.

Nå er Henriette Steenstrup snart aktuell med neste serie – «Nepobaby» for TV 2, som hun har skrevet sammen med Siri Seljeseth – og også spiller rederarving i selv. Den er allerede tatt ut til den toneangivende seriefestivalen Cannesseries senere i april.

Trist og håpefull slutt

Om avslutningen på «Pørni»-serien røper Steenstrup at den blir både forferdelig trist og veldig håpefull.

– Sånn sett er den litt i tråd med det «Pørni» har vært hele veien. Jeg håper avslutningen gir et løft til alle som har kjent seg igjen i Pørni. At folk får litt mot til å holde ut og aldri gi opp, sier hun.

Om handlingen i siste sesong heter det fra Netflix: «Bryllupet til Ole Johan og Stephen nærmer seg. Mellom planlegging av utdrikningslag og jobben med å dempe Ole Johans bridezilla-tendenser begynner Pørni å jobbe deltid i barnevernet. Hun ser fram til en tur til Liverpool med familien, men en dramatisk hendelse gjør reisen til noe helt annet enn hun hadde tenkt. Pørni og Bjørnar er tilbake til å være gode venner – men er det virkelig nok for Pørni?»

Det er Monster som har laget «Pørni». Siste sesong har Hallvar Witzø som regissør og Ida Håndlykken Kvernstrøm som produsent.

På rollelisten står foruten Steenstrup dessuten Nils Ole Oftebro, Vivild Falk Berg, Ebba Bellarubi Jacobsen Öberg, Jon Ranes, Gunnar Eiriksson, Deniz Kaya, Henrik Mestad, Jan Gunnar Røise, Agnes Kittelsen og Ulrikke Døvigen.

Les også: Stor guide: Dette er årets påskekrim på TV

Anmeldelse: Nye «Bergerac» korker flaska på NRK (+)

Les portrett: Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)