Astronaut Jannicke Mikkelsen tilbake i Norge etter romferden

Mikkelsen landet på Gardermoen ved 18-tiden mandag kveld. Det er ti dager siden hun landet utenfor kysten av California etter snaut fire dager romferd i polar bane rundt jorda.

Der ble hun møtt av venner og familie som sto med norske flagg, T-skjorter laget for anledningen, jubel – og en saksofonist.

Blant dem som tok imot Mikkelsen er Pål Brekke, fagsjef romforskning på Norsk romsenter. Han kaller romferden en bragd

– Det viktigste er at vi har fått en norsk astronaut, en som har vært i rommet, for første gang. Det har også vært en historisk bane som ingen andre har vært i før, sier Brekke til NTB.

Den 38 år gamle norske astronauten var fartøysjef under SpaceX-romferden Fram 2. Med sin bakgrunn som filmfotograf filmet hun også underveis.

Romferden skulle observere og forske på nordlyset ovenfra, samtidig som forskere og vanlige folk observerte og tok bilder av nordlyset fra bakken.

– Det har vært nordlys 37 ganger over Sør-Norge siden 1. oktober, sier Brekke, som legger vekt på at det har vært et svært godt grunnlag for ekspedisjonen.

Selve turen var privat finansiert av den maltesiske gründeren Chun Wang. Han deltok også på ferden sammen med den tyske robotforskeren Rabia Rogge, som dermed ble den første tyske kvinnen i rommet, og australske Eric Philips.

Romkapselen Fram2 er oppkalt etter den norske polarskuta Fram, som ble brukt på tre ekspedisjoner i Arktis og Antarktis.

