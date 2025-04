Allergimedisinsalget øker: Atsjo påske!

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ferske tall NTB har fått fra apotekene viser at salget av allergimedisiner øker kraftig, med 6 prosent bare i mars. Norges Astma- og Allergiforbund varsler at uforberedte allergikere kan få en påske med rennenese og nysekuler.

– Tallene indikerer at mange allerede har merket at pollenspredningen er i gang. Senvinteren i Sør-Norge har stort sett vært både tørrere og varmere enn normalt. Dette har ført til tidlig spredning av pollen. For dem som er plaget av pollenallergi, er det viktig å komme tidsnok i gang med legemiddelbehandlingen, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Regn kan dempe spredning

Pollenet fra salix spres både med vind og insekter som humler og bier, mange steder fra rundt midten av april. Nedbør kan dempe pollenspredning midlertidig. Utover påskeuka er det meldt vekslende vær flere steder i landet, relativt høye temperaturer, men usikkert når, hvor og i hvilken grad det kommer nedbør.

– Salix, som inkluderer selje, pil og vier, blomstrer nå i kystnære områder helt opp til Trøndelag. For Østlandet, Oslo og Sørlandet er bjørkepollensesongen anslått å ha startet, før den sprer seg nordover langs vestlandskysten, sier Hallvard Ramfjord seniorforsker i Norges Astma- og Allergiforbund.

På deres nettside for pollenvarsel kan man sjekke spredningen de siste dagene for ulike landsdeler.

Det generelle rådet er å følge med på pollenvarselet og å starte behandling med de legemidlene man bruker en ukes tid før pollensesongen er forventet å starte.

Økning over flere år

Antall personer som får allergimedisiner på resept øker hvert år.

Ifølge tall fra FHIs legemiddelstatistikk, var det i 2020 drøyt 725.000 personer som hentet ut allergimidler på resept i Norge. Det har økt med 15 prosent på fire år, til over 832.000 personer i fjor.

– Legger vi til dem som kun bruker reseptfrie legemidler i korte perioder, er tallet trolig omkring en million, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til NTB.

