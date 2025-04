871 fartsbøter i palmehelgen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble skrevet ut 79 flere fartsbøter i palmehelgen i år enn i fjor, skriver P4.

Til sammen ble det skrevet ut 871 fartsbøter. 78 sjåfører mistet førerkortet og kan vente seg en anmeldelse.

– Det er dessverre sånn at i trafikken erfarer vi det fortsatt er for mange som kjører for fort, sier assisterende UP-sjef, Roar Larsen.

Larsen oppfordrer folk til å være edru, holde fartsgrensene og ikke ta farlige forbikjøringer når de skal hjem fra påskeferie.

– Det viktigste er jo å komme fram, for alle som sitter i bilen, sier Larsen.

