17 millioner kroner utbetalt i oppreisning til misjonærbarn

Flere enn 2000 barn av misjonærer ble plassert på internatskoler langt fra foreldre. Noen ble utsatt for vold og overgrep. Nå får 114 barn oppreisning fra seks ulike misjonsorganisasjoner, skriver NRK.

De seks organisasjonene er Misjonssambandet (NLM), Det Norske Misjonsselskap (NMS), Pinsebevegelsen, Normisjon, HimalPartner og Frikirken.

– Vi ønsker å beklage til de som har hatt disse opplevelsene på grunn av internatordningen som var, sier HR-ansvarlig Ragnhild Myren i Misjonssambandet til NRK.

Hver person mottar mellom 50.000 og 250.000 kroner, avhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg til denne tildelingen på 17 millioner kroner til 114 barn, ble det i første tildelingsrunde i 2024 utbetalt 4,25 millioner kroner til 23 søkere.

Oppreisningene avgjøres av et utvalg, som forventer å jobbe i flere år og sannsynligvis tildele oppreisning til flere. Neste søknadsrunde blir til høsten.

– Det er et krevende, men meningsfylt arbeid. Mange av søkerne gir uttrykk for takknemlighet over å bli sett og hørt – og for å kunne fortelle sin historie, sier utvalgsleder Ane Sofie Tømmerås i en pressemelding.

Støttegruppen for misjonærbarn «Sendt Bort» har kjempet lenge for oppreisningene.

