Regjeringen vil stramme inn på reglene for privatskoler

«De siste årene har det vært en stor økning i søknader om å etablere skoler på grunnlag av et humanistisk livssyn, og det har vært en økning i antallet skoler godkjent på dette grunnlaget. Flere av de nyere skolene profilerer idrett, realfag eller andre fokusområder langt tydeligere enn humanisme», skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Utdanningsnytt omtalte saken først.

– Vi ønsker at private skoler som søker om godkjenning som livssynsskoler, har en reell tilknytning til livssynet, og fremstår som tydelige alternativer til den offentlige skolen, sier statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i pressemeldingen.

– Nødvendig å få inn en presisering

Forslaget skal ifølge Regjeringen presisere i privatskoleloven at private skoler som søker om godkjenning på grunnlag av livssyn, må ha en tilknytning til det aktuelle livssynet.

Det innebærer blant annet at skolen må dele de verdiene, eller den tro, det aktuelle livssynet er tuftet på. Dette må også komme tydelig til syne i virksomheten til skolen.

– Vi ser at det er nødvendig å få inn en presisering for å sikre at livssynsgrunnlaget i privatskoleloven ikke vannes ut, sier Mjeldheim Skaar (Ap).

Regjeringens forslag til innstramming går nå ut på høring.

Frp ønsker liberalisering

Frp raser mot innstrammingen, og fremmet så sent som i forrige uke et eget representantforslag om å liberalisere privatskoleloven.

– Nå har privatskoler og private barnehager gått i lang tid og håpet på at regjeringen skulle snu noen av innstrammingene den allerede har gjennomført overfor dem, men isteden kommer regjeringen med et dødsstøt og strammer inn enda mer for privatskoler, sier utdanningspolitisk talsmann Himanshu Gulati i Frp til NTB.

Gulati mener det er bra for norsk utdanning med et mangfold av utdanningstilbud, og at man har alternativer til det offentlige.

Han viser blant annet til privatskoler som eksempelvis lar elever spesialisere seg innenfor idrett eller realfag, tilbyr alternativ pedagogikk eller har gitt personer utsatt for mobbing i fellesskolen et nytt trygt hjem.

– Disse burde vi heie på og lære av, avslutter han.

