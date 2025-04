Greenpeace og Natur og Ungdom vant over staten i Høyesterett

– Anken har ført fram. Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom har vunnet saken, skriver Høyesterett i sin avgjørelse fredag.

Lagmannsretten hadde lagt til grunn – ut fra overordnede samfunnshensyn – at den ikke hadde kompetanse til å imøtekomme kravet om midlertidig forføyning, siden det var snakk om klimagassutslipp fra petroleumsutvinning, skriver Høyesterett.

Landets øverste domstol har kommet til at dette er feil lovtolkning og opphever kjennelsen og sender den tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Samtidig dømmes staten til å betale sakskostnadene til miljøorganisasjonene på 1,66 millioner kroner.

Saken er en del av Greenpeace og Natur og Ungdoms klimasøksmål mot staten. De har bedt om midlertidig stans i virksomheten på petroleumsfeltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil i Nordsjøen fram til spørsmålet om tillatelsene til å drive oljeutvinning på de tre feltene er endelig avgjort i rettssystemet.

Vil hindre utslipp av klimagasser

Miljøorganisasjonene fikk medhold i tingretten, men det gikk motsatt vei da Borgarting lagmannsrett behandlet statens anke i fjor høst.

Spørsmålet dreier seg om tillatelsene til å drive oljeutvinning på de tre feltene var riktige, og om domstolen kunne avsi en såkalt midlertidig forføyning til alle spørsmål var avklart. Formålet var å hindre utslipp av klimagasser og CO2 og dermed akselerere global oppvarming.

Borgarting lagmannsrett mente den ikke var i stand til å prøve spørsmålet eller etterkomme kravene som var stilt, og pekte mot politikerne i Stortinget.

– Lagmannsrettens konklusjon er at skranker som gjelder for domstolenes prøvelsesrett og demokratihensyn tilsier at forføyning ikke kan besluttes, står det i kjennelsen, som kom 14. oktober i fjor.

Tar ikke stilling til selve søksmålet

Høyesterett startet sin behandling av spørsmålet 18. og 19. mars. De har ikke tatt stilling til om tillatelsene er ugyldige, eller om det er nødvendig å gripe inn.

De ber likevel nå lagmannsretten om å legge til grunn blant annet at de ikke kan bygge sin avgjørelse på at de har avgrenset kompetanse til å komme til en avgjørelse om midlertidig forføyning.

Advokat Omar Saleem Rathore i Regjeringsadvokaten sier at Høyesteretts avgjørelse har gitt viktige avklaringer.

– Høyesterett har ikke vurdert om det er grunnlag for midlertidig stans på feltene. Det må lagmannsretten ta stilling til i sin nye vurdering av saken. Det betyr at produksjon, drift og utbygging kan fortsette inntil videre, sier han i en kommentar til NTB.

Ber om svar fra energiministeren

– Vi er glade for en ny knusende seier mot staten i retten. Domstolen har vært tydelig hele veien: Disse feltene ble godkjent ulovlig, og nå må all produksjon og utbygging stanses. Dette er en viktig seier for rettssikkerheten, og for framtiden til både mennesker og natur, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge i en pressemelding.

Han presiserer at nå når lagmannsrettens avgjørelse er opphevet, så er det tingrettens avgjørelse, der miljøorganisasjonene vant, som gjelder, og at produksjonen på og utbyggingen av oljefeltene må stanse.

Pleym ber nå energiministeren om å komme på banen.

– Terje Aasland må bekrefte at regjeringen vil respektere kjennelsen fra Høyesterett og stanse produksjonen og utbyggingen på de tre ulovlige oljefeltene, sier han.

