DNT: Stor interesse for spontan fjellpåske

En fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for Den Norske Turistforening (DNT), viser at 56 prosent skal være hjemme i påsken.

Likevel rapporterer DNT at flere av fjellhyttene opplever pågang av nysgjerrige nordmenn som lengter til fjells, og lurer på om det fortsatt er skiføre.

DNT tror mange har ventet med å bestemme seg på grunn av den sene påsken og det milde været i lavlandet.

– Jeg kan betrygge alle som er bekymret for at det ikke er snø i fjellet: På flesteparten av fjellhyttene våre finner du snø, og vi er klare for å ta imot flere påskegjester, sier Tor Kåpvik, generalsekretær i DNT.

Det er mest snø midt på Hardangervidda, i vestre del av Jotunheimen, Tafjordfjella, Breheimen og Skarvheimen.

– Drømmepåsken, med snødekte vidder, appelsin i solveggen og flotte skiturer, er fortsatt innenfor rekkevidde. Interessen for fjellpåske er høy. Selv om noen av hyttene har begynt å fylle seg opp, har de fleste fortsatt ledige rom, fortsetter Kåpvik.

