Tiltale: Kvinne ropte «jævla negre» og «svartinger» til barnehagebarn

Ifølge tiltalen ropte kvinnen «jævla negre», «neger», «svartinger», «dra hjem», «kom dere hjem», «du er svart, jeg er hvit», «du er en svarting og du skal reise hjem», «vi vil ikke ha sånne som dere her» og «jeg er hvit og hører til her, og dere kan for faen reise» og «svartinger har ingenting her å gjøre, kom dere hjem».

Ropene skal ha blitt rettet mot flere barn og en ansatt i barnehagen mens kvinnen sto på gata utenfor 2. oktober i fjor.

Kvinnen er også tiltalt for å ha sagt til en politibetjent at hun skulle ha vært drept, da hun skulle innsettes i arrest kort tid etter hendelsen ved barnehagen.

Rettssaken mot kvinnen kommer opp for Oslo tingrett rett over påske.