Stadig flere studenter har for god råd til å få fullt stipend

I 2014–2021 gjaldt dette mellom 18–20 prosent av studentene, i 2023 var det hele 27 prosent. I alt fikk 300.000 studenter behovsprøvde stipend i 2023, skriver Lånekassen i en pressemelding.

Av disse fikk de fleste riktignok fullt stipend etter behovsprøving. 38.400 fikk redusert stipend, 42.100 fikk støtten kun som lån.

Inntektsgrensene i 2025 er 224.709 kroner for de som får studiestøtte i mer enn sju måneder, og 561.773 kroner for dem som får i mindre enn sju måneder. Formuesgrensene er 511.220 kroner for studenter som ikke er gift eller har samboer med felles barn, og 981.841 kroner for de som er det.

– Det er grunn til å tro at flere forhold spiller inn. Undersøkelser viser at studenter generelt jobber mer enn tidligere. Et annet forhold er at det er blitt flere eldre studenter som tar opp studielån, og de har ofte høyere inntekt enn yngre. Den faktiske lønnsutviklingen ble også noe høyere enn prognosene som lå til grunn når grensene for inntekt og formue ble bestemt, sier analyseleder Beate Ellingsen i Lånekassen.

