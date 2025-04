Riksrevisjonen kritiserer manglende Statsbygg-rutiner

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

Kritikkverdig er det midterste av Riksrevisjonens tre kritikknivåer. I sin rapport anbefaler revisjonen at Statsbygg gjør mer for å holde oversikt over hvem som er involvert i anskaffelsesprosesser.

I februar 2024 tildelte Statsbygg en kontrakt verdt 600 millioner kroner til selskapet Atea i forbindelse med det nye regjeringskvartalet.

To uker senere skrev Dagens Næringsliv at eiendomsdirektør Elin Karfjell hadde aksjer verdt 1,5 millioner i samme selskap – uten å ha opplyst om det i habilitetserklæringen.

Klare svakheter

Statsbygg understreket raskt at Karfjell ikke var involvert i kontrakten, men det førte til en større undersøkelse av habilitetsbrudd.

– Etter Riksrevisjonens vurdering er det klare svakheter i Statsbyggs internkontroll når virksomheten ikke etterlever sine egne rutiner i 36 prosent av de kontrollerte anskaffelsene, og ikke følger egne rutiner om å arkivere habilitetsvurderinger på anskaffelsessaken, heter det i rapporten.

Nye tiltak i gang

Om lag 1000 fritekstbestillinger i perioden januar 2023 til mai 2024 mangler referanse til underliggende dokumentasjon, og disse anskaffelsene har en samlet verdi på over en kvart milliard kroner.

Statsbygg opplyser at de satte i gang nye tiltak for å bedre rutinene i 2024. Dette inkluderer en ny anskaffelsesorganisasjon, et etterlevelsesutvalg, og nye regler for hvem som kan og ikke kan ha eierinteresser eller verv i andre selskaper. Samtidig understreker Riksrevisjonen at Statsbygg har vært klar over problemene med fritekstproblemer lenge.

