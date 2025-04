Regjeringen vil ha egne felt for tungtrafikk og samkjøring på E18

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tiltakene er ment å bedre trafikkflyten vest for Oslo etter stengingen av Ring 1.

– Stengingen av Ring 1 har gitt store utfordringer for trafikkavviklingen vest for Oslo. Sammen med Statens vegvesen har vi jobbet med å finne løsninger som kan bedre situasjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Statens vegvesen anbefaler å etablere et tungtrafikkfelt for busser og lastebiler over 7,5 tonn på en tre kilometer lang strekning mellom Asker og Holmen. Feltet skal ha en fartsgrense på 60 km/t i morgenrushet og 80 resten av døgnet.

Mellom Holmen og Sandvika, der kollektivfeltet er for smalt, foreslås det å teste ut samkjøringsfelt for elbiler med to eller flere passasjerer på en 3,4 kilometer lang strekning.

Forslagene vil bli sendt på høring etter påske, og de nye kjørefeltene skal etter planen åpnes for trafikk allerede sommeren 2025.

Les også: Greenpeace og Natur og Ungdom vant over staten i Høyesterett

Les også: Ut på veien i dag? Slik unngår du påskesmellen

Les også: Denne byen har høyest prisvekst på boliger i år