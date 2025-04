FpU-Velle raser mot bensinfri «bensinstasjon» – får klart svar

Ordføreren sto for den offisielle åpningen.

– Den oppgraderte stasjonen på Marienlyst er et godt eksempel på hvordan vi kan kombinere miljøvennlig utvikling med praktiske løsninger. Som elbilhovedstad trenger Oslo flere slike initiativer – som både hjelper til med å kutte utslipp samt bidrar til å gjøre hverdagen enklere for byens befolkning og næringsliv, sier ordfører Anne Lindboe (H) i en pressemelding.

St1-stasjonen på Marienlyst ble etablert i 1960, men har nå valgt å omlegge til kun lading.

– Vi har de siste årene fjernet mange bensin- og dieselpumper på våre St1-stasjoner rundt om i landet og erstattet dem med hurtigladere, men dette er første gang vi fjerner alle og står igjen med lading, bilvask og butikk, sier retaildirektør Anita Sørlundsengen i St1.

Simen Velle, som er leder i Frps ungdomsparti FpU, mener dette ødelegger tilbudet for bensinbiler.

– Stasjonen må selvfølgelig få gjøre som den vil, men jeg reagerer veldig på at ordføreren i Oslo tar turen opp på en bensinstasjon som nå legger ned tilbudet for halvparten av bilparken i Oslo, sier han til VG.

Han understreker at han mener det er bra at elbilister får et bedre tilbud, men mener at dette ikke trenger å gå på bekostning av bensin- og dieselbiler.

– Jeg syns det er veldig bra at elbilistene har fått tilbud mange steder. Mange steder bygges det ut hurtigladere i stort monn, det er veldig bra. Men det hjelper ikke å løfte tilbudet for de ene og ødelegge for de andre.

Lindboe avviser kritikken.

– Hvis Frp er engstelig for at det ikke skal være mulig å tanke bilen i Oslo, lider de av en veldig spesiell form for «fylleangst».

Hun viser videre til at elbiler står for store deler av nybilsalget.

– Når elbilen står for 95 prosent av nybilsalget, mener jeg det er viktigere med flere ladestasjoner enn bensinstasjoner.

Les også: Simen Velle vil konkurranseutsette alle sykehus

Debatt: Er det ingen voksne hjemme i FpU?